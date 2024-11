Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Spielende Kinder durch Feuerwerkskörper verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 14:40 Uhr, hat sich in Jestetten ein Kind durch einen aufgefundenen Feuerwerkskörper schwer verletzt. Mehrere Kinder waren gemeinsam unterwegs und sollen einen umherliegenden Feuerwerkskörper und ein Feuerzeug auf der Wiese gefunden haben. Beim Anzünden sei dieser in der Hand explodiert. Durch den Knall und die Schreie wurden Nachbarn und Angehörige aufmerksam. Der verletzte Junge wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

