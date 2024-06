POL-PDTR: Ausgelegte Giftköder auf einem Feldweg

Mertesdorf (ots) - Am 14.06.2024, gegen 16:35 Uhr kam es auf der K77 bei Mertesdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger befuhr mit seinem Trike die K77 aus Richtung Mertesdorf und beabsichtigte an der Einmündung zur L151 nach links abzubiegen. Ein 18-jähriger befuhr mit seinem Renault die K77 aus Richtung Fell, in Fahrtrichtung Mertesdorf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, übersah der Trike-Fahrer ...

mehr