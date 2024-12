Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Wohl Drogen konsumiert - Jugendlicher leistet bei Durchsuchung Widerstand

Zwei auffällige Jugendliche haben am Dienstagnachmittag am Bahnhof für einen Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei gesorgt. Einer der beiden muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Passanten hatten den Rettungsdienst verständigt, da sich das Duo augenscheinlich in einer medizinischen Notlage befand. Nach einer Überprüfung durch die Einsatzkräfte relativierte sich die Annahme: Eigenen Schilderungen zufolge hatte das Duo zuvor Betäubungsmittel konsumiert. Bei einer späteren Durchsuchung der Jugendlichen auf dem Polizeirevier leistete einer der beiden Widerstand gegen die Beamten, auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. Betäubungsmittel fanden die Polizisten keines auf, beide Betroffenen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben.

Hettingen / Mengen

Geschwindigkeit und Überholverbot überwacht

Knapp über 150 km/h hatte am Dienstagnachmittag ein Autofahrer auf dem Tacho, als er von einer Streife der Verkehrspolizei Sigmaringen auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen mit einem Laser-Gerät gemessen wurde. Auf den 38-jährigen Fahrer kommt eine Anzeige an die Bußgeldstelle zu, ebenso auf einen 75-Jährigen. Dieser hatte auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen trotz Überholverbot einen Sattelzug überholt und war dabei ebenfalls von einer Streife der Verkehrspolizei ertappt worden.

Beuron

In Waldstück aus Kurve geflogen

In einem Waldstück entlang der Kreisstraße zwischen Beuron und Leibertingen ist am Dienstagmorgen ein 26-Jähriger mit seinem BMW aus der Kurve geflogen und neben der Fahrbahn mit mehreren kleineren Bäumen und Gestrüpp zusammengestoßen. Der Fahrer kam zum Glück ohne Verletzungen davon, an seinem Wagen entstand einer ersten Schätzung zufolge wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Einen Zeugenaufruf startet das Polizeirevier Bad Saulgau nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Platzstraße. Ein Unbekannter hat dort am Dienstag zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Audi erheblich gestreift und fuhr anschließend davon. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert, um die Schadensregulierung kümmerte sich der Flüchtige nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Personen, die die Kollision beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

