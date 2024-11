Polizei Bielefeld

POL-BI: Untersuchungshaft nach Schlagstockangriff

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochnachmittag, 06.11.2024, griffen zwei polizeibekannte Jugendliche unvermittelt zwei Männer in der Körnerstraße, in Höhe der Turnerstraße, an. Beide Männer sind Bielefelder Polizisten, die privat in der Stadt waren. Die Angreifer gingen in Untersuchungshaft.

Gegen 16:00 Uhr gingen die zwei Polizeibeamten in ihrer Freizeit und in zivil auf dem Gehweg der Körnerstraße in Richtung des Niederwalls. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kamen der 17- und der 16-jährige Bielefelder den Männern entgegen, provozierten sie und rempelten den jüngeren Mann an. Kurz darauf schlugen die Jugendlichen auf den Älteren ein, wobei der 17-Jährige einen Schlagstock nutzte.

Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den vier Personen, konnte der 17-Jährige am Boden liegend fixiert werden. Dem 16-Jährigen gelang mit dem Schlagstock seines Komplizen zunächst die Flucht. Er konnte aber kurz darauf am Kesselbrink angetroffen werden. Der Schlagstock wurde bislang nicht aufgefunden.

Beide Polizisten erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Verletzungen des älteren Mannes wurden im Krankenhaus versorgt.

Der 16-Jährige ohne festen Wohnsitz wird als jugendlicher Intensivstraftäter geführt. Sein 17-Jähriger Komplize ist in der Vergangenheit schon mehrfach durch Gewaltdelikte in Erscheinung getreten.

Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und am Donnerstag, 07.11.2024, der zuständigen Haftrichterin des Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 16- und den 17-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell