POL-BI: Unfall ohne Führerschein

Bielefeld

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein BMW-Fahrer verursachte am Mittwochnachmittag, 06.11.2024, mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall. Der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis.

Eine 47-jährige Bielefelderin fuhr gegen 16:00 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Gumbinner Straße in Richtung Stieghorster Straße. Während der vor ihr fahrende PKW begann, an der Einmündung abzubiegen, wartet sie. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer aus Bielefeld bog in diesem Moment von der Stieghorster Straße nach rechts in die Gumbinner Straße ab. Dabei kam der PKW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrspur ab und stieß gegen den dort wartenden Mercedes.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines war.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten BMW ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15000 Euro.

