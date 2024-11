Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW nach Lachgas- und Drogenfahrt sichergestellt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Ein Audi-Fahrer fiel innerhalb weniger Stunden zweimal mit Lachgas-Konsum während der Fahrt auf. In den frühen Stunden des Donnerstages, 07.11.2024, wurde der PKW sowie sein Führerschein sichergestellt.

Mittwochabend, gegen 21:10 Uhr, informierte ein Anrufer die Leitstelle der Polizei Bielefeld, nachdem er einen Audi-Fahrer mit einem Ballon in der Hand durch die Bremer Straße fahren sah. Der Anrufer hatte den Fahrer angesprochen und im PKW drei Lachgasflaschen wahrgenommen. Die eingesetzten Streifenpolizisten trafen in der Bremer Straße auf den beschriebenen Q3 Sportsback. Der polizeibekannte 27-jährige Bielefelder reagierte auf Ansprache zunächst nicht, sondern konsumierte in seinem verschlossenen PKW zahlreiche mit Lachgas gefüllte Luftballons. Die Beamten konnten den Bielefelder zur Beendigung des Konsums sowie zur Aushändigung seiner Papiere bewegen. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde ihm untersagt.

Gegen 01:15 Uhr am Donnerstag ging erneut ein Hinweis auf den Audi Q3 bei der Leitstelle ein. Der Anrufer berichtete, dass der Fahrer während der Fahrt, wieder durch die Bremer Straße, an Ballons ziehen würde. Die Polizisten stellten den PKW am Fahrbahnrand stehenden fest. Der Fahrer füllte gerade einen Luftballon mit Lachgas und begann, dies vor den Augen der Beamten zu konsumieren. Die Polizisten unterbanden den weiteren Konsum. Der Drogenvortest des 27-Jährigen verlief auf mehrere Drogen positiv. Seinen schwankenden Gang erklärte er mit dem Lachgas-Konsum und stritt den Konsum von weiteren Drogen ab.

Ein Abschleppwagen transportierte den sichergestellten Audi ab. Eine Ärztin entnahm dem Bielefelder zur Feststellung der Drogen im Blut im Krankenhaus eine Blutprobe. Der Führerschein des 27-Jährigen mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell