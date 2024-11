Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter scheitert an Verkaufswagen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 05.11.2024, versuchte ein unbekannter Täter einen Verkaufswagen auf einem Firmengelände Am Stadtholz, in Höhe Hakenort, aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagvormittag bemerkte ein Zeuge, dass das Schloss des Verkaufsanhängers beschädigt war und sich die Tür nicht öffnen ließ. Bei der Überprüfung der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera bemerkte der Zeuge den versuchten Aufbruch.

Der männliche Tatverdächtige war dunkel gekleidet und führte einen Rucksack mit sich. Er kam mit einem Fahrrad aus Richtung Eckendorfer Straße und flüchtete anschließend in Richtung Werner-Bock-Straße.

Durch Videoaufzeichnungen kann der Tatzeitraum wie folgt bestimmt werden: Der Täter versuchte in der Zeit von 03:15 Uhr und 03:19 Uhr am Dienstag den Wagen aufzubrechen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum beschriebenen Täter oder zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell