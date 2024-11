POL-BI: Mann schiebt gestohlenes Fahrrad aus Geschäft

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brake - Am Mittwochabend, 06.11.2024, nutzte ein bisher unbekannter Täter einen kurzen Zeitraum, um in eine Wohnung an der Herforder Straße einzubrechen. Zwischen 20:40 Uhr und 21:10 Uhr betrat der Einbrecher das Grundstück nahe des Tunnelwegs. Er verschob eine Regentonne und erreichte so ein auf Kipp stehendes Fenster auf der Rückseite des Gebäudes. Im Gebäudeinneren nahm er ...

