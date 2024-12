Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

54-Jähriger ohne gültigen Führerschein unterwegs

Weil ein 54-jähriger Fahrzeuglenker am Dienstagabend ohne gültigen Führerschein unterwegs war, muss er sich nun wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der 54-jährige VW-Lenker befuhr die B 30 kurz nach 21 Uhr und fiel anderen Verkehrsteilnehmern hierbei aufgrund verdächtiger Fahrweise auf. Eine daraufhin durch das Polizeirevier Ravensburg durchgeführte Verkehrskontrolle ergab, dass der 54-Jährige lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist. Der 54-Jährige irrte in der Annahme, dass diese auch in Deutschland gültig ist. Aufgrund dessen muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zudem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt.

Ravensburg

Pkw-Lenker übersieht Fahrradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Dacia-Lenker und einem 32-jährigen Fahrradfahrer wurde der Radler am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich der Wangener Straße und dem Schornreuteweg leicht verletzt. Der stadtauswärts fahrende 46-jährige Pkw-Lenker übersah beim Abbiegen in den Schornreuteweg den auf dem Radfahrstreifen in Richtung Stadtmitte fahrenden Fahrradfahrer. Aufgrund dessen kam es zum Frontalzusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Der Sachschaden am Pkw des Unfallverursachers beläuft sich auf rund 500 Euro.

Wangen im Allgäu

Fahrzeuglenker stirbt nach Kollision mit Baum

Ein 84-jähriger Seat-Fahrer ist am Dienstag kurz nach 21 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Wangen und Humbrechts aus noch nicht restlos geklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen wurde nach der Kollision zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Der 84-jährige Fahrzeuglenker konnte sich zunächst eigenständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Passanten führten die medizinische Erstversorgung beim 84-Jährigen durch und verständigten den Rettungsdienst. Anschließend wurde der Mann schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo er am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlag. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und knapp 20 Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt.

Wangen im Allgäu

Heizkissen gerät in Brand

Zu einem Brand infolge eines technischen Defekts an einem Heizkissen ist es am Dienstag gegen 19.30 Uhr in Ausleute gekommen. Durch eine 66-jährige Anwohnerin konnte die 58-jährige Bewohnerin des Hauses aus dem Gebäude gebracht und erste Löschversuche unternommen werden. Die 66-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Auch die 58-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Ein Ausbreiten auf andere Stockwerke wurde hierdurch verhindert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Isny im Allgäu

Autofahrer übersieht Pannenfahrzeug

Zu einem Auffahrunfall mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pannenfahrzeug ist es am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B 12 bei Isny-West gekommen. Eine 56-jährige VW-Fahrerin musste ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abstellen, da dies mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr fahrbereit war und begab sich anschließend hinter die Leitplanke. Ein in die gleiche Fahrtrichtung fahrender 18-jähriger Pkw-Lenker übersah den ordnungsgemäß abgesicherten Pkw und fuhr auf diesen auf. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Baienfurt

Verkehrsunfall aufgrund von Sekundenschlaf

Weil ein 29-jähriger Skoda-Fahrer während der Fahrt vermutlich kurzzeitig eingeschlafen ist, kam es am Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 317 bei Baienfurt. Der 29-Jährige befuhr die Landesstraße in Richtung Weingarten und kam eigenen Angaben zufolge aufgrund von Sekundenschlaf auf die linke Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Honda-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Noch unklar ist derzeit, ob die beiden Unfallbeteiligen Verletzungen davongetragen haben.

Weingarten

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Ein Unbekannter hat einen in der Zeit von Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, in der Scherzachstraße abgestellten Pkw offenbar mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug wurde hierbei vom Heck bis zur Motorhaube auf der Fahrerseite durch den unbekannten Täter zerkratzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 15.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Vogt

Schockanruf - Ehepaar überweist mehrere tausend Euro an Betrüger

Ein Ehepaar aus Vogt wurde am Dienstag Opfer eines Schockanrufs. Es erhielt gegen 17 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass die Tochter des Paares einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine angebliche Inhaftierung der Tochter zu verhindern, müsse eine Kaution bezahlt werden. Im Verlauf des Gesprächs brachten die Betrüger das Ehepaar dazu, insgesamt 24.000 Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Im Anschluss wurde dann die Abholung der Tochter an einem Treffpunkt vereinbart. Als diese jedoch nicht an der Örtlichkeit erschien, verständigte das 65-jährige Opfer die Polizei und der Betrug flog auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Die Opfer werden von den Tätern am Telefon auf emotionale Weise unter Druck gesetzt und zur Herausgabe von Wertgegenständen sowie Bargeld oder zum Überweisen eines hohen Geldbetrags gebracht. Die Ermittler raten dazu, derartige Anrufe durch Auflegen zu beenden. Nehmen Sie auf den Ihnen bekannten Rufnummern mit Ihren Angehörigen Kontakt auf und verständigen Sie im Zweifelsfall selber die Polizei.

