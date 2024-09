Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz vom 22.09.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Penny-Parkplatz in Clausthal-Zellerfeld beschädigte am 20.09.2024 ein bislang unbekannter Täter in den Abendstunden die Windschutzscheibe eines ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Penny-Marktes geparkten PKW VW Golf. Mittels unbekannten Gegenstands wurde drei Mal augenscheinlich auf die Scheibe geschlagen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz telefonisch unter 05323/9531-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Motorrad

Am 21.09.2024, gegen 15:00 Uhr, befährt ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Lengede die K38 aus Altenau in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache ab und stürzte, wodurch der Motorradfahrer verletzt und dem Krankenhaus zugeführt wurde.

i.A. Opitz, POK'in

