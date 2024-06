Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Gegen Bäume geprallt - Fahrer offenbar betrunken

Recklinghausen (ots)

Auf der Wilhelmstraße hat es heute einen Unfall mit einem Kleintransporter gegeben. Die Unfallstelle, in der Nähe der Goethestraße, musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 47-jährige Fahrer des Kleintransporters gegen 7.50 Uhr plötzlich von der Fahrbahn abgekommen, touchierte einen Baum auf dem Mittelstreifen, prallte dann gegen zwei weitere Bäume am Straßenrand und kam schließlich in einer Grundstückseinfahrt zum Stehen. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, so dass ihm ein Arzt noch Blut abnahm. Der Führerschein des Gladbeckers wurde sichergestellt, das Fahrzeug abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell