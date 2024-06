POL-RE: Dorsten: Autofahrer prallt gegen Verkehrsschilder und Leitplanke

Recklinghausen (ots) - Auf der Dorstener Straße ist am Donnerstagabend ein 70-jähriger Fahrradfahrer verunglückt. Der Marler kann sich an den Unfall selbst nicht erinnern. Nach bisherigen Informationen wollte er vom Ruhrfestspielhaus in Richtung Innenstadt fahren, gegen 20.30 Uhr muss der Unfall passiert sein. Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es wird derzeit von einem Alleinunfall ...

