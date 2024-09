POL-EU: Gegenverkehr übersehen - sechs Verletzten bei Abbiegeunfall

Mechernich-Vollem (ots) - Heute Morgen (6. September) rückte die Feuerwehr gegen 6.30 Uhr zu einem Brandgeschehen in den Eulenbergweg in Mechernich-Vollem aus. In dem unbewohnten Einfamilienhaus war ein Feuer in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 ...

