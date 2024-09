Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

53945 Blankenheim (ots)

Ein 79jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Dahlem befuhr am 06.09.2024, gegen 14.30 Uhr, die Bundestraße 51 in Richtung Blankenheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Fahrzeugführer in Höhe der Ortslage Blankenheimerdorf auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Stein neben der Straße, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen eine Schutzplanke. Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer als auch seine 76jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Fahrzeugführer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Seine Beifahrerin wurde aufgrund der schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile kam bei dem Unfall zu Schäden an weiteren Fahrzeugen.

Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams.

Die B51 war bis 20.25 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell