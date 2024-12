Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Wurzach / Unterschwarzach

Unfall fordert 4 verletzte Personen und hohen Sachschaden

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, geriet der 81-jährige Lenker eines BMW´s aus bislang unbekannter Ursache, auf der Wurzacher Straße Höhe Lohgraben, auf die Gegenfahrbahn, als er in Richtung Bad Wurzach fuhr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi TT und im weiteren Verlauf mit einem Audi A1. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi TT mit seinen drei Innsassen in den Graben geschleudert und kam anschließend in einer Thujahecke zum Stehen. Der Unfallverursacher sowie die drei Innsassen des Audi TT wurden durch den Unfall mitteschwer verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser. Der 24-jährige Fahrer des Audi A1 und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am BMW und Audi TT entstand ein Totalschaden. Die Bilanz des Unfalls sind 4 verletzte Personen und ein Sachschaden von ca. 90.000 Euro.

Ravensburg / B32

Überholvorgang fordert hohen Sachschaden

Hoher Sachschaden, mehrere beschädigte Fahrzeuge und ein großes Trümmerfeld forderte am Freitagnachmittag ein gescheiterter Überholvorgang auf Höhe der dreispurigen B32 zwischen Grünkraut und Kofeld. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr am Freitag gegen 15:06 Uhr der 56-jährige Unfallverursacher mit seinem BMW X3 und Anhänger die B32 in Fahrtrichtung Wangen. Als die B32 auf Höhe Gommetsweiler dreispurig wird setzte der BMW-Fahrer mit seinem BMW X3 zum Überholen an, um einen vor ihm fahrenden Fiat zu überholen. Hierbei wechselte er von der rechten Fahrspur auf die Mittlere und achtete hierbei nicht auf den Verkehr, welcher von hinten auf der mittleren Spur nahte. Dort streifte ein bereits auf der mittleren Spur fahrender BMW-Fahrer mit seinem X6 den Anhänger des Unfallverursachers, so dass der Anhänger auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidierte. Der Überholte, mit seinem Fiat, wich nach rechts in die Leitplanke aus um eine weitere Kollision zu verhindern. Während der Unfallaufnahme wurde beim X6-Fahrer festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Am Unfall waren insgesamt 5 Fahrzeuge beteiligt. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von 150.000 Euro. Wie durch ein Wunder wurde beim Unfall niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme war die B32 in beide Fahrtrichtung für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt. Da an der Unfallörtlichkeit Benzin und Öl aus den Fahrzeugen auslief war die Feuerwehr Grünkraut mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Unfallermittlungen übernommen.

