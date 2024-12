PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfallflüchtige mit Videoüberwachung überführt Weil sie am Dienstag gegen 11 Uhr in einem Parkhaus in der Eugenstraße einen Unfall gebaut hat und danach einfach davongefahren sein soll, ermittelt die Polizei gegen eine 74 Jahre alte Autofahrerin. Bei der Ausfahrt kollidierte sie mit dem Ausfahrtsterminal, richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro an und kümmerte ...

mehr