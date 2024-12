Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Auf einem Grundstück in der Glückstraße kam es am Samstagnachmittag zu einem Streit zwischen vier Männern im Alter von 17 bis 50 Jahren. Auslöser des Streits waren wohl Unstimmigkeiten über vereinbarte Handwerkerarbeiten, die von einem 48-jährigen an der Örtlichkeit verrichtet wurden. In der Folge kam es zwischen ihm und drei Bewohnern des Gebäudes zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch ein Stein zum Zuschlagen verwendet worden sein soll. Zwei der beteiligten Männer erlitten bei der Auseinandersetzung mutmaßlich eine Nasenbeinfraktur. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf werden vom Polizeirevier Friedrichshafen getätigt.

Überlingen

Versuchtes Raubdelikt

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger klingelte am Samstagnachmittag in der Alten Nußdorfer Straße bei der 38-jährigen Geschädigten, nachdem er bei ihr über ein Internetportal eine Massage gebucht hatte. Unmittelbar nachdem sie die Tür geöffnet hatte, wurde sie von dem Unbekannten mit einem Messer bedroht und er forderte auf Türkisch Geld von der Geschädigten. Ein 27-jähriger Bekannter der Geschädigten, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, eilte ihr zu Hilfe und wurde bei der darauffolgenden Auseinandersetzung am Arm leicht verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin ohne Beute und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zu ihm ist lediglich bekannt, dass er einen dunklen Bart hatte, dunkle Kleidung trug und türkisch sprach. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im fraglichen Zeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter T. 07551/8040, beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell