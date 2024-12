Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Versehentlich Blinker gesetzt - Autos stoßen zusammen

Rund 20.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall am Samstag gegen 18 Uhr auf der B 467 Höhe Bürgermoos. Eine 61 Jahre alte Skoda-Fahrerin war von Ravensburg kommend unterwegs und wollte die Bundesstraße nach links in Richtung L 333 verlassen. Ein von Kressbronn nahender 31 Jahre alter Mercedes-Lenker betätigte vor der Einmündung offenbar versehentlich den Blinker, woraufhin, die Frau zum Abbiegen anfuhr. Weil der 31-Jährige die Bundesstraße jedoch geradeaus weiterfuhr, stießen die Autos wuchtig zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

Spielautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Einbruch in ein Hotel in der Sonnenbergstraße am Sonntagmorgen ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Unbekannte verschafften sich mutmaßlich gegen 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und hatten es dabei offenbar gezielt auf Spielautomaten abgesehen. Die Täter hebelten zwei Automaten mit brachialer Gewalt auf und richteten dabei Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro an. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit einem niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Personen, die am frühen Sonntagmorgen Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Friedrichshafen

Gegen Baum geprallt

Glück im Unglück hatte ein 25 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der L 329 zwischen Brochenzell und Eggenweiler. Der Mann war mit seinem Mazda in Richtung Waltenweiler unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der 25-Jährige kam von der Fahrbahn ab und prallte wuchtig gegen einen Baum. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde der Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und untersucht. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge blieb er unverletzt. An seinem Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro beziffert wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos.

Friedrichshafen

In Bar randaliert

Vollkommen außer Rand und Band war ein 29-Jähriger am Samstagmorgen in einer Bar in der Schanzstraße. Der Mann hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut und war an einem Spielautomaten in Rage geraten. Er schlug auf mehrere Automaten ein und warf Tassen und andere Gegenstände umher. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Auch auf der Toilette soll er zuvor aggressiv mit seinem Gürtel um sich geschlagen haben. Eine Frau, die vergeblich versucht hatte den 29-Jährigen zu beruhigen, wurde leicht verletzt. Auch der 29-Jährige selbst zog sich mehrere Schnittwunden zu und musste ärztlich behandelt werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

Tettnang

Tierreste unsachgemäß entsorgt

Nach einem Vorfall, der sich offenbar in den vergangenen Tagen in einem Waldgebiet bei Zannau ereignet hat, ermittelt der Polizeiposten Tettnang und bittet um Hinweise. Unbekannte hatten die Reste einer toten Kuh im Wald vergraben und diese damit illegal und unsachgemäß entsorgt. Im Anschluss dürften die Unbekannten eine größere Arbeitsmaschine genutzt haben, um die Stelle zu planieren. Eine Zeugin wurde auf mutmaßlich von Wildtieren ausgegrabene Reste aufmerksam und kontaktierte die Polizei. Personen, die insbesondere über das vergangene Wochenende im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Überlingen

Autofahrer gestoppt

Mit Anzeigen muss ein 27-Jähriger rechnen, der am Sonntagabend in der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Beamte des Polizeireviers Überlingen stoppten den Autofahrer, weil an seinem Wagen offenbar nicht zugelassene reflektierende Aufkleber angebracht waren. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten darüber hinaus fest, dass der Pkw aufgrund fehlender Versicherung bereits behördlich außer Betrieb gesetzt worden war und der 27-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Weiterfahren durfte er nicht.

