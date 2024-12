Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter wirft Motorrad um

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ein Motorrad in der Grüner-Turm-Straße umgeworfen, sodass dieses auf ein anderes Motorrad gefallen ist. Hierdurch entstanden Sachschäden an beiden Motorrädern von insgesamt rund 500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Aulendorf

Mit knapp 2,5 Promille hinterm Steuer - Unfall ist die Folge

In deutlichen Schlangenlinien und mit rund 2,5 Promille war ein 52 Jahre alter Autofahrer am Sonntag kurz vor 20.30 Uhr in der Saulgauer Straße unterwegs. Bereits auf Höhe Mahlweiler kam der Mann mit seinem Wagen mehrmals auf die Gegenfahrspur. Verkehrsteilnehmer folgten ihm und versuchten, den 52-Jährigen zu stoppen, was jedoch misslang. In der Hillstraße prallte der Alkoholisierte schließlich gegen einen geparkten BMW, an dem Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro entstand. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Zeugen hielten den 52-Jährigen bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife fest. Diese veranlasste aufgrund des Ergebnisses eines Alkohol-Vortests eine Blutentnahme. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Verkehrsteilnehmer, die durch den Mazda-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wangen im Allgäu

Geldbeutel und Smartphone aus Einkaufswagen gestohlen

Auf einen Geldbeutel und ein Smartphone hatten es am Dienstag gegen 12.30 Uhr in einem Ladengeschäft in der Siemensstraße. zwei bislang unbekannte weibliche Täterinnen abgesehen. Das Duo entwendete die in einem Einkaufswagen liegenden Gegenstände. Eine der Täterinnen habe einen schwarzen Mantel und offene dunkle Haare getragen. Die andere Täterin wird als circa 160 bis 165 cm groß, schlank und mit dunklem Teint beschrieben und habe eine beige Mütze getragen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Diebinnen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522 984-0 zu melden.

Kißlegg

Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Knapp zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einem 36-jährigen Autofahrer ergeben, als er am Sonntag kurz nach 3.30 Uhr in Zaisenhofen von der Polizei gestoppt wurde. Zuvor war der Mann den Beamten wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und seinen Führerschein abgeben. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kißlegg

Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 8 Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 8.30 Uhr beim Schulzentrum erlitten. Der Bub überquerte ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge die Gebrazhofer Straße auf Höhe des Lindenwegs zu Fuß, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 74 Jahre alte Ford-Fahrerin konnte mit ihrem Kleinbus nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Ihr Wagen war zum Unfallzeitpunkt mit fünf Kindern besetzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 8-Jährigen in eine Klinik, weitere Personen wurden nicht verletzt. Die in dem Kleinbus befindlichen Kinder sowie die 74-Jährige wurden vor Ort durch Seelsorger betreut. Der Sachschaden am Ford wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Isny im Allgäu

Handy weggenommen - Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 26-Jährigen, der im Verdacht steht, am Sonntag gegen 22.15 Uhr einem 13-Jährigen im Bufflerweg dessen Mobiltelefon gewaltsam weggenommen und den Teenager bedroht zu haben. Nachdem der Täter im Vorbeigehen dem Jungen das Handy aus der Hand gerissen hatte, sprach der 13-Jährige diesen an und forderte ihn auf, das Smartphone zurückzugeben. Der 26-Jährige zog daraufhin ein Messer und bedrohte den Jungen damit, woraufhin dieser das Weite suchte und die Polizei verständigte. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen rasch ermitteln. Er hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.

Memmingen

Hundespielzeug landet auf A 96 und prallt gegen Fahrzeug

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr am Fahrzeug eines 46-Jährigen entstanden, der auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs war. Auf Höhe des Buxheimer Parkplatzes vernahm der 46-Jährige einen Schlag im Frontbereich seines Wagens. Bei einer anschließenden Überprüfung seines Fahrzeugs musste der 46-Jährige feststellen, dass ein Hundespielzeug in Form eines Kunststoffballes mit Seil die Plastiklamellen des Kühlergrills durchschlagen hatte. Bereits während des Vorfalls konnte der Pkw-Lenker einen Mann mit Hund am Fußweg neben der Autobahn erkennen, aus dessen Richtung das Hundespielzeug auf die Fahrbahn geworfen worden sei. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder die Hinweise auf den Mann mit Hund geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Memmingen unter Tel. 08331/100-0 zu melden.

