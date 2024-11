POL-REK: 241111-2: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Freitag, 08.11.2024 gegen 23:07 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Ein Autofahrer habe mit seinem Fahrzeug in der Jägerstraße in Wesseling einen geparkten Pkw beschädigt und sei anschließend in eine Wohnung in Wesseling gegangen, ohne sich um den entstandenen ...

mehr