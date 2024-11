Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 17-jährigen Taschendieb

Essen - Dortmund (ots)

Am gestrigen Nachmittag (5. November) stellten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen Jugendlichen, welcher am Vortag die Handtasche einer Frau entwendete. Während der strafprozessualen Maßnahmen widersetzte dieser sich den Beamten und beleidigte sie.

Gegen 16:15 Uhr trafen Bundespolizisten auf dem Bahnsteig zu Gleis 2 des Essener Hauptbahnhofs auf einen 17-Jährigen, der als mutmaßlicher Taschendieb identifiziert wurde. Am Vortag (4. November) erschien eine 26-Jährige in Begleitung ihres Freundes in der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof und gab an, bestohlen worden zu sein. Bei einer Videoauswertung der Überwachungskameras stellten die Beamten einen Mann fest, welcher der Dortmunderin auf dem Bahnsteig zu Gleis 8/10 ihre Tasche entwendete. Einsatzkräfte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl identifizierten den Tatverdächtigen schließlich. Angetroffen werden konnte er jedoch nicht mehr.

Als die Bundespolizisten den algerischen Staatsbürger im Hauptbahnhof Essen einer Personenkontrolle unterzogen, wies dieser sich lediglich mit einem Lichtbild seines algerischen Reisepasses aus. Aufgrund der schlechten Qualität des Bildes, führten die Beamten ihn der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen zu. Zuvor durchsuchten die Polizisten den Dortmunder. Dabei fanden sie ein Tierabwehrspray sowie einen Blister verschreibungspflichtiger Medikamente auf.

In der Bundespolizeiwache konnte die Identität des Jugendlichen mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass der Algerier bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Während den Überprüfungen beleidigte der 17-Jährige die Einsatzkräfte fortlaufend. Zudem widersetzte er sich immer wieder den Anweisungen der Polizisten. Als der Minderjährige erneut die Anweisung der Uniformierten missachtete, wurde er durch diese fixiert. Dabei riss er sich immer wieder aus deren Griffen, woraufhin er zu Boden gebracht und gefesselt wurde.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem setzten die Beamten das befugte Jugendamt über den Sachverhalt in Kenntnis.

Nach der Blutentnahme durch einen Polizeiarzt, wurde der Beschuldigte aus der Bundespolizeidienststelle entlassen. Er wird sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell