POL-REK: POL-REK 241110-1 Wesseling - Blutprobe bei Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall mit Flucht angeordnet

Wesseling - Blutprobe bei Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall mit Flucht angeordnet

Am Freitag, 08.11.2024 gegen 23:07 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Ein Autofahrer habe mit seinem Fahrzeug in der Jägerstraße in Wesseling einen geparkten Pkw beschädigt und sei anschließend in eine Wohnung in Wesseling gegangen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 32-jährigen Unfallverursacher alkoholisiert in einer Wohnung antreffen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und nahmen den Fahrer mit zu einer Polizeiwache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Auf dem Weg zur Polizeiwache leistete der Autofahrer Widerstand, wobei ein Polizeibeamter verletzt wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt und eine Sicherheitsleistung nicht erbracht werden konnte.

Weitere Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort. Der Autofahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun in Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (pk)

