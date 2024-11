Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241108-1: Zwei Autofahrerinnen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Unfallstelle bis ungefähr 10 Uhr gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (7. November) in Bergheim-Glessen sind zwei Autofahrerinnen (68, 72) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 72-Jährige gegen 9 Uhr mit ihrem VW auf der Landstraße (L) 91 aus Glessen kommend in Richtung Oberaußem unterwegs gewesen. Hinter ihr sei die 68-Jährige mit ihrem Ford in dieselbe Richtung gefahren. Kurz hinter einem Wirtschaftsweg habe die VW-Fahrerin verkehrsbedingt abgebremst. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Fahrerin des Ford auf den VW aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls sei der VW über den Grünstreifen auf einen Radweg geschleudert worden.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 10 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

