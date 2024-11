Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241107-3: Balkontüren aufgehebelt und Häuser durchwühlt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Ermittler fahnden nach Wohnungseinbrechern

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Mittwochnachmittag (6. November) in zwei Häuser in Brühl eingebrochen sein sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 ermitteln, ob ein Zusammenhang besteht.

Laut ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 18 Uhr Zutritt zu einem Haus in der Fritz-Wündisch-Straße. Bei einem zweiten Einbruch in ein Einfamilienhaus im etwa 500 Meter entfernten Eichweg grenzten die Ermittler die Tatzeit auf 17 Uhr bis 17.40 Uhr ein. In beiden Fällen hebelten die Einbrecher die Balkontüren auf, durchwühlten die Schränke und Kommoden und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Zeugenhinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell