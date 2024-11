Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241107-2: Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs - Polizei stoppt zwei Autofahrer

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In zwei Fällen Blutproben entnommen

Polizisten stoppten am Mittwoch (6. November) in Pulheim und Frechen zwei Autofahrer. Ein Autofahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol, der andere steht im Verdacht, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Zusätzlich war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen 15.40 Uhr stoppten Polizisten den Fahrer (27) eines Transporters auf der Schloßstraße in Frechen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte einen Drogentest durch, der ein positives Ergebnis für Kokain anzeigte. Ein Arzt entnahm in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Der 27-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Fahrer (33) eines Audi auf der Steinstraße in Pulheim. Den Beamten fiel sofort die verwaschene Sprache des Mannes auf. Der Fahrer hatte zudem einen unsicheren und schwankenden Gang. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 2,5 Promille. Ein Arzt entnahm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Polizisten stellten den Führerschein sicher. Der 33-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell