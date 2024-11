Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241108-2: Zeugensuche nach mehreren Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Terrassentüren wurden aufgehebelt

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die am Donnerstag (7. November) in Brühl, Pulheim und in Kerpen in zwei Wohnhäuser und eine Wohnung eingebrochen sein sollen. In Brühl fielen einem Bewohner zwei etwa 170 Zentimeter große Männer durch ihr verdächtigtes Verhalten auf. Der erste Mann mit kräftiger Statur und Halbglatze soll etwa 50 Jahre alt und mit dunklem Pullover und Jeans bekleidet gewesen sein. Der zweite, etwa 30 Jahre alte Unbekannte soll mit einer schwarzen Hose der Marke Adidas bekleidet gewesen sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in drei Fällen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sei ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hubert-Geuer-Straße in Brühl gegen 19 Uhr nach Hause gekommen. Vor dem Haus seien ihm sofort die zwei oben genannten Unbekannten aufgefallen. Einer von beiden habe telefoniert, beide machten einen nervösen Eindruck. Als der Geschädigte seine Wohnung betrat, habe er die durchwühlten Räume und eine aufgebrochene Terrassentür bemerkt. Er habe sofort nach den Unbekannten Ausschau gehalten. Diese waren verschwunden. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

In Pulheim sollen Unbekannte im Zeitraum zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr die Terassentür eines Einfamilienhauses an der Erftstraße aufgehebelt haben. Im Haus sollen sie mehrere Räume durchwühlt und Schmuck entwendet haben.

Der dritte Einbruch soll zwischen 20 Uhr und 21 Uhr in Kerpen stattgefunden haben. Eine Bewohnerin habe an der Terassentür ihres Wohnhauses an der Kampstraße mehrere Hebelspuren bemerkt. Unbekannten sollen das gesamte Haus durchsucht haben. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

In allen Fällen sicherten alarmierte Polizisten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell