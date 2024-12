Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Offenbar übersehen hat ein 24-jähriger Seat-Lenker einen Radfahrer, als er am Montag kurz nach 12 Uhr von der Meersburgerstraße in die Uferstraße abbiegen wollte. Der 53 Jahre alte Pedelec-Fahrer war ordnungsgemäß auf dem dortigen Radweg unterwegs, musste eine Vollbremsung einleiten und stürzte in der Folge zu Boden. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

Ravensburg

16-Jährige erschleicht Leistungen

Mit einem QR-Code, der auf eine andere Person ausgestellt war, wollte am Montag kurz vor 14 Uhr eine 16-Jährige eine Mitfahrt im Bus erschleichen. Sicherheitspersonal kontrollierten die Jugendliche an der Bushaltestelle beim Konzerthaus und verständigten die Polizei. Die 16-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Ravensburg

Beim Abbiegen zusammengestoßen - ein Verletzter

Beim Linksbbiegen von der Markdorfer Straße in den Hüttenweg hat eine 64-jährige Audi-Fahrerin am Montag gegen 11 Uhr einen entgegenkommenden VW-Lenker übersehen. Bei der wuchtigen Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 73-Jährige leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 9.000 Euro beziffert.

Weingarten

Diebstahl aus Umkleide

Ein bislang unbekannter Dieb hat sich am Montag zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr in einer Umkleidekabine in der Sporthalle in der Brechenmacherstraße bedient. Er stahl Turnschuhe und Apple Airpods im Wert von insgesamt etwa 400 Euro. Zwei bislang unbekannte Zeuginnen haben den dunkel gekleideten Täter möglicherweise bei seiner Flucht beobachtet. Die Ermittler des Polizeireviers Weingarten bitten die beiden Zeuginnen, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baindt

Spinne löst Polizeieinsatz aus

Eine Mitarbeiterin eines Supermarkts in der Fischerstraße hat am Montag kurz nach 9 Uhr in einem Bananenkarton eine Spinne entdeckt, deren Gefährlichkeit zunächst nicht eingeschätzt werden konnte. Eine alarmierte Polizeistreife fing den Achtbeiner ein und nahm ihn in Gewahrsam. Abklärungen auf dem Polizeirevier ergaben jedoch, dass es sich bei dem etwa 2 cm großen Tier um eine ungefährliche Plattbauchspinne handelte, die nahezu weltweit heimisch ist. Die Spinne wurde von den Beamten in der Folge auf freien Fuß gesetzt.

Wangen im Allgäu

Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Fahrzeug wurden die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei am Montag gegen 15 Uhr auf die A 96, zwischen Neuravensburg und Wangen-West gerufen. Ein 39-jähriger Land Rover-Fahrer war auf der Autobahn unterwegs, als während der Fahrt Motoröl an seinem Fahrzeug auslief und sich im Motor entzündete. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer löschen und das aufgelaufene Öl auf der Fahrbahn binden. Über die Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt, der Land Rover musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Wangen im Allgäu

Auffahrunfall fordert eine leichtverletzte Person

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der L 333 bei Niederwangen ist am Montagmorgen eine 19-jährige Pkw-Lenkerin leicht verletzt worden. Ein 52-jähriger Fiat-Lenker erkannte gegen 7.30 Uhr zu spät, dass das vorausfahrende Fahrzeug der 19-Jährigen wegen eines Abbiegevorganges an einer Kreuzung anhielt, und fuhr auf. Die 19-jährige VW-Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Über die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug der 19-Jährigen ist bislang nichts Näheres bekannt.

Wangen im Allgäu

Fahrzeug beschädigt und das Weite gesucht

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 9.30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Spinnereistraße abgestellten Pkw beschädigt und anschließend das Weite gesucht. Der Unfallverursacher, bei dem es sich nach Angaben einer Zeugin vermutlich um einen Mercedes-Fahrer handelte, touchierte beim Ausparken den geparkten Honda und entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Der Sachschaden am Honda beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

