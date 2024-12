Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gasexplosion in Wohnung - Bewohner schwer verletzt

Wolfegg / Landkries Ravensburg (ots)

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in der Panoramastraße in Alttann am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde ein 38 Jahre alter Mann schwer verletzt. Mutmaßlich beim Hantieren mit einer Gasflasche kam es aus bislang nicht bekannter Ursache zur Explosion in der Dachgeschosswohnung. Der Bewohner zog sich dabei starke Verbrennungen zu, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung auf dem Luftweg in eine Klinik. Die Wohnung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und ist unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden am Mehrfamilienhaus auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Einsturzgefahr besteht nicht. Die Explosionsursache ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst ist auch ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr am Einsatzort.

