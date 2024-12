Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auf Gewinnversprechen hereingefallen

Nachdem eine 30-Jährige vergangene Woche auf ein falsches Gewinnversprechen hereingefallen ist, ermittelt die Polizei und rät zur Vorsicht. Die Frau wurde über die Sozialen Medien kontaktiert, sie habe in einem Weihnachtsgewinnspiel ein hochpreisiges Mobiltelefon gewonnen. Zur Übersendung des Preises solle die Gewinnerin lediglich den Code einer Internet-Wertkarte übermitteln. Diese Forderung wiederholte sich in der Folge mehrfach. Offenbar blind vor Glück über die frühzeitige Weihnachtsüberraschung übermittelte sie mehrere dieser Codes und realisierte erst später, dass sie Opfer eines Betrugs wurde. Die Polizei rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Werden Sie hellhörig, wenn Sie für einen in Aussicht gestellten Gewinn in Vorkasse gehen müssen. Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Friedrichshafen

Betrunken hinterm Steuer

Seinen Führerschein an Ort und Stelle an die Polizisten abgeben musste ein 56-Jähriger nach einer Polizeikontrolle am Dienstagabend in der Eckenerstraße. Die Beamten waren bei der Überprüfung des Autofahrers auf Atemalkoholgeruch aufmerksam geworden und veranlassten eine Atemalkoholmessung. Nachdem diese rund zwei Promille anzeigte, musste der 56-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen

Polizeikontrolle

Mit mehreren Anzeigen muss eine 56 Jahre alte Frau rechnen, die eine Kontrolle am Dienstag gegen 14 Uhr offenbar nicht für ernst genommen hat. Polizisten wurden in der Obertorstraße auf die Opel-Lenkerin aufmerksam, als diese mit einem Mobiltelefon in der Hand und ohne angelegten Sicherheitsgurt hinterm Steuer saß. Als die Frau in einer Sackgasse wendete, konnten die Polizisten die Frau nach anfänglichen Schwierigkeiten zum Anhalten bewegen. Die vollkommen uneinsichtige 56-Jährige echauffierte sich, verhielt sich aufbrausend und gestikulierte verfassungsfeindlich. Neben den Ordnungswidrigkeiten ermittelt nun auch die Kriminalpolizei gegen sie.

