Sigmaringen

Nachtruhe massiv gestört: Mann muss Nacht auf Polizeirevier verbringen

Weil er in der Nacht auf Dienstag wiederholt und massiv die Nachtruhe gestört hat, musste ein 56-Jähriger auf dem Polizeirevier Sigmaringen in einer Arrestzelle nächtigen. Der Alkoholisierte hatte in seiner Wohnung in der Badstraße fortwährend unter anderem laut herumgeschrien sowie laut Musik gehört und zeigte sich auch von zweimal anrückenden Polizeistreifen unbeeindruckt. Stattdessen verhielt sich der Mann auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen wurde und nun die Kosten seiner Übernachtung tragen muss.

Sigmaringen

Diebestour fliegt auf - Polizei ermittelt

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen zwei 34 und 27-Jährige, die am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Georg-Zimmerer-Straße rund fünf Dutzend Waren stehlen wollten. Während das Duo bereits einen Teil der Waren hinter der Kasse deponiert hatte und sich erneut auf Tour begab, wurde ein Ladendetektiv auf die beiden Männer aufmerksam. Gemeinsam mit Zeugen hielt er einen der Tatverdächtigen fest und verständigte die Polizei. Sein Komplize wurde kurze Zeit später ebenfalls im Laden festgenommen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.

Meßkirch

Einbrecher am Werk

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag sowohl in ein landwirtschaftliches Anwesen in Ringgenbach als auch in ein Geschäft samt Wohnbereich in der Dorfstraße in Langenhart eingestiegen. Die Täter hatten es dabei offensichtlich auf Bargeld abgesehen, wobei sie bei ihrer Tat in Langenhart wohl durch die Bewohner gestört wurden und flüchteten. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt bezüglich der Einbrüche und nimmt Hinweise von Anwohnern und Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Mengen

Probelokal mit Farbe beschmiert

An den beiden vergangenen Wochenenden haben Unbekannte rund um das Probelokal eines örtlichen Musikvereins im Mühlgässle mit Farbe geschmiert. Dabei dürften sich die Reinigungskosten eines Anhängers sowie an einer Stahltüre auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise auf die Schmierfinken nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

