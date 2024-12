Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Versuchte Einbrüche, Festnahme nach Körperverletzung mit Messer

Aalen (ots)

Bühlertann: Sachbeschädigung an Holzhütte

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 07 Uhr eine Holzhütte an einer Schule in der Schulstraße. Dort wurden mehrere Scheiben eingeschlagen und das Inventar der Hütte beschädigt. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen zu der Sache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Zwischen Montag 19 Uhr und Freitag 13:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen geparkten Fiat in einem Parkhaus in der Mauerstraße. Er zerkratzte die Beifahrerseite des Fahrzeugs und entfernte sich von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach Körperverletzung mit Messer

Am Samstagabend gegen 2045 Uhr kam es in einem Unterkunftsgebäude in der Salinenstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern. In Folge dieses Streits verletzte eine 37-jährige Frau einen 25-jährigen Mann mit einem Messer schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht, die Frau wurde durch die Polizei festgenommen. Sie wurde am Sonntag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt, dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehl in Vollzug. Die 37-jährige Ukrainerin wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Versuchte Einbrüche

Zwischen Samstag 18:30 Uhr und Montag 9:00 Uhr wurde in der Haller Straße versucht in ein Verkaufsgeschäft einzubrechen. Unbekannte versuchten in diesem Zeitraum mit einem Hebelwerkzeug den Haupteingang aufzuhebeln, wodurch ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Zeugen, welche etwas verdächtiges wahrgenommen haben, sollen sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 melden. Ebenfalls zwischen Samstag 22 Uhr und Montag 8 Uhr wurde in der Schönebürgstraße versucht in ein Blumengeschäft, welches sich in einem Einkaufskomplex befindet, einzudringen. Die Unbekannten versuchten mittels eines Hebelwerkzeugs ein Fenster zum Verkaufsraum zu öffnen. Hierdurch entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Fahrzeuge beschädigt

Bei einem Autohaus in der Ludwig-Erhard-Straße wurden in einem Zeitraum von Freitag 16:30 Uhr bis Montag 9:30 Uhr fünf Fahrzeuge mit einem bislang unbekannten Werkzeug beschädigt. Alle Fahrzeuge weisen Kratzspuren auf, wodurch der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

