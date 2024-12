Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Kontrollaktion, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Einbruch in Zulassungsstelle

Am Montag, gegen 06:30 Uhr wurde ein Einbruch in die Zulassungsstelle in der Erbstetter Straße gemeldet. Hier hatten sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diese durchwühlt. Alle wichtigen Dokumente und Unterlagen waren sicher verwahrt, so dass die Täter keinen Zugriff darauf erlangen konnten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zu Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Plüderhausen: Einbruch in Werkstatt

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 03.12. und Sonntag, 15.12.; 09:30 Uhr auf unbekannte Art Zugang zu einer Werkstatt in der Jakob-Schüle-Straße. Daraus entwendeten sie Werkzeuge im Wert von über 1.500 Euro. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 81344.

Schorndorf: Kontrollaktion der Polizei

Am Freitag, 13.12 führte das Polizeirevier Schorndorf eine größere Kontrollaktion in der Innenstadt und auf dem Weihnachtsmarkt in Schorndorf durch. In der Zeit von 17:20 Uhr bis 21:50 Uhr wurden etwa 50 Personen kontrolliert. Zusammen mit der Stadt wurde auch eine Spielothek überprüft. Insgesamt wurden 9 Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. Darunter ein Verstoß gegen das Messerverbot und mehrere Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen.

Kernen im Remstal: Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit zwischen Sonntag, 22:30 Uhr und Montag, 10:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe ins Innere eines Vereinshauses im Mönchberg. Dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und mehrere Elektrogeräte und Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 1.200 Euro. Am Objekt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Kernen unter Tel. 07151 41798.

Fellbach: Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 07:30 Uhr bis Montag, 07:30 Uhr auf dem Parkplatz des Max-Graser-Stadions in der Schillerstraße einen Stromverteilerkasten. Durch massive Gewalteinwirkung war der obere Teil des Verteilerkastens abgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell