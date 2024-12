Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzungen, versuchter Raub, Unfälle und Unfallflucht, Einbrüche, Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang-Maubach: Streitigkeiten am Bahnhof

Am Samstagabend gerieten gegen 18:55 Uhr am Bahnhof Maubach zwei Brüder im Alter von 20 und 32 Jahren in einem lautstarken verbalen Streit. Die zugerufene Polizei konnte die stark alkoholisierten Streithähne beruhigen und nach Hause schicken. Es kam zu keinen strafbaren Handlungen.

Allmersbach im Tal: Feier endet in Schlägerei

Am Freitag, gegen 23:15 Uhr endete eine private Feier im Hohenneuffenweg in einer Schlägerei. Die Auseinandersetzung entwickelte sich, als eine Gruppe erschien, die nicht eingeladen war. Als diese Gäste aufgefordert wurden zu gehen, kam es vor dem Haus zunächst zu Streitereien und sodann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen überwiegend Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 16 bis 18 Jahren. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen.

Fellbach: Einbruch in Spielothek

Am Montagmorgen, gegen 03:35 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in eine Spielothek in der Schorndorfer Straße gemeldet. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster ins Innere und brachen dort mehrere Spielautomaten auf. Es wurde Bargeld im Wert von über 20.000 Euro entwendet. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach-Oeffingen: Brandstiftung an PKW

In der Zeit von Samstag, 14.12., 22:45 Uhr und Sonntag, 15.12., 09.30 Uhr entzündeten unbekannte Täter eine Frostschutzfolie, die auf einem Ford angebracht war. Der Ford war in der Kaisersbacher Straße geparkt. Durch das Feuer wurden Gummidichtungen am PKW beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720.

Fellbach: Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:20 Uhr betrat eine Gruppe von etwa 10 Fußballfans eine Wirtschaft im Bereich Vordere Straße und gerieten in eine Auseinandersetzung mit dem dortigen Sicherheitspersonal. Es entstand ein Gerangel, in dessen Verlauf ein unbekannter Täter einem Mitarbeiter des Sicherheitspersonals durch einen Faustschlag im Gesicht verletzte. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Kernen-Stetten: Explosionsgeräusch

Am Samstag, gegen 04:05 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Gasthaus in die Tannäckerstraße gerufen, nachdem aus einem Zimmer ein explosionsartiges Geräusch und beißender Geruch vernommen wurde. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass ein Bauteil eines Kühlschranks aufgrund eines plötzlichen Defektes explodiert war. Es kam zu keinem Brand und zu keinen verletzten Personen. Der defekte Kühlschrank wurde vom Strom getrennt und ins Freie gebracht.

Fellbach: Versuchter Raub

Am Freitagabend gegen 21:10 Uhr wurde ein 52-Jähriger auf dem Heimweg im Bereich Ernst-Heikel-Straße von zwei unbekannten männlichen Tätern angesprochen. Diese forderten Geld von dem 52-jährigen Mann. Als dieser angab, kein Geld dabei zu haben, wurde er von den beiden Tätern mehrfach ins Gesicht geschlagen. Danach flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute. Der Geschädigte ging zunächst nach Hause und meldete die Tat erst mehrere Stunden später der Polizei. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 0711 57720.

Kernen-Rommelshausen: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter gelangten am Freitag, in der Zeit von 17:00 Uhr und 23:50 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in eine Wohnung in der Robert-Bosch-Straße. Dort wurden die Räume durchsucht Bargeld im Gesamtwert von etwa 1.400 Euro entwendet. Die unbekannten Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Schorndorf: Unfall unter Alkoholeinfluss

Etwa 15.000 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Unfalles in der Richard-Kapphan-Straße. Dort war am Sonntag, gegen 20 Uhr ein 62-jähriger Opel-Fahrer unterwegs, der infolge Alkoholeinflusses nach rechts kam und einen dort geparkten BMW beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch aufgrund von Zeugenangaben schnell ermittelt werden. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben und muss mit einer Anzeige rechnen.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Sonntag wurde zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Seestraße ein VW Transporter beschädigt. Dieser stand am rechten Fahrbahnrand. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422.

Waiblingen: Einbruch in Wertstoffhof

In der Nacht auf Sonntag brachen Diebe gegen 1.40 Uhr ein Zaunelement auf und gelangten so auf das Gelände des Wertstoffhofes in der Düsseldorfer Straße. Hier durchsuchten sie einen Container und entwendeten vermutlich diverse Kabel. Mehrere Kabel konnten noch außerhalb des Geländes festgestellt werden. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell