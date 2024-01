Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einsätze in der Silvesternacht

Aalen (ots)

In der Silvesternacht rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu mehreren Einsätzen aus:

Gegen 22:00 Uhr kam es in Eschach in der Hauptstraße zum Brand einer Hecke, der durch eine Feuerwerksbatterie ausgelöst worden war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht.

Um 22:45 Uhr wurden in Bopfingen am Bahnhofsplatz aus einer Gruppe von ca. 20 Personen Feuerwerkskörper gegen einen Zug, gegen das Postgebäude und gegen eine Gaststätte gerichtet. Bislang wurden keine Schäden bekannt. Zwei Männer, die diese Gruppe entsprechend ermahnten, wurden kurz darauf körperlich angegangen und einer der Männer erlitt dabei eine leichte Verletzung.

In der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 23:45 Uhr kam es in Aalen am Bahnhofsvorplatz zu mehreren Ereignissen. In diesem Zeitraum hatten sich zeitweise über 100 Personen zum Feiern versammelt. Um 22:30 Uhr wurde ein Ehepaar aus einer größeren Personengruppe heraus mit Knallkörpern beworfen, wodurch beide Eheleute leichte Knalltraumata erlitten. Ein Briefkasten einer Gaststätte in der Gottfried-Pahl-Straße wurde durch unbekannte Personen angezündet, wodurch geringer Sachschaden entstand. Gegen 23:30 Uhr wurden mehrere Feuerwerkskörper in Richtung der am Taxistand stehenden Taxis abgefeuert. Bislang konnten an den Fahrzeugen jedoch keine Schäden festgestellt werden. Einige Böllerwürfe richteten sich auch gegen die eingesetzten Polizisten oder die Streifenwagen. Ein Polizeibeamter erlitt ein Knalltrauma. Zu diesen Ereignissen im Bereich des Aalener Bahnhofes wurden starke Polizeikräfte eingesetzt. Es kam im Zuge der Personenkontrollen zu vereinzelten Platzverweisen. Bei einigen Jugendlichen wurden nichtzugelassene Feuerwerkskörper oder kleinkalibrige Pistolen sichergestellt, was entsprechende Anzeigen nach sich zieht.

Gegen 00:05 Uhr wurden mehrere Feuerwerkskörper auf den Balkon einer Wohnung in Wasseralfingen in der Wilhelmstraße geworfen, wodurch geringer Sachschaden entstand.

In Mutlangen feierten in der Jahnstraße zwei Personengruppen. Ein 24-Jähriger wurde durch den Treffer einer Feuerwerksrakete am Fuß leicht verletzt.

Gegen 00:15 Uhr kam es im Bereich der Vorderen und Hinteren Schmiedgasse in Schwäbisch Gmünd zu gegenseitigen Provokationen und Böllerwürfen zwischen zwei feiernden Personengruppen. Es kam zu einer kurzfristigen körperlichen Auseinandersetzung, bei der letztendlich mehrere Personen leichte Verletzungen davontrugen.

In der Weidenfelder Straße in Aalen wurde gegen 01:20 Uhr ein Gebüsch durch einen Feuerwerkskörper entzündet.

Um 03:45 Uhr wurde ein Haus in der Brühlstraße in Heubach durch Unbekannte mit Feuerwerkskörpern beschossen. Die Fassade wurde dabei leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro.

Um 04:15 Uhr wurde in Heubach, in der Adlerstraße im Bereich der Städtischen Sporthalle ein brennender Altkleidercontainer festgestellt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.000 Euro.

