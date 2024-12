Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche und Diebstähle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Fahrzeug macht sich selbstständig

Eine 52-jährige Frau stieg am Freitagnachmittag in der Alten Reifensteige aus ihrem Fahrzeug um an diesem etwas zu überprüfen. Hierbei vergaß sie einen Gang einzulegen und auch die Handbremse anzuziehen, sodass sich ihr Opel selbstständig machte und die abschüssige Straße herunterrollte. Die 52-Jährige versuchte noch das Fahrzeug zu stoppen, wobei sie leicht verletzt wurde. Der Pkw rollte gegen ein Garagentor, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Schwäbisch Hall: Elektroschrott entwendet

Zwischen Freitagabend 17:30 Uhr und Samstagmorgen 08:15 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Entsorgungszentrum im Hasenbühl. Dort entwendete er eine bislang unbekannte Menge an Elektroschrott und verursachte Sachschaden an einem Tor in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstagabend gegen 18 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Breiteichstraße und wollte nach links in die Westumgehung einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 29-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der Westumgehung in Richtung Gottwollshausen unterwegs war. Durch den Crash entstand am VW Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Rot am See: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich am Freitag zwischen 14:45 Uhr und 20:50 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Frankenweg. Dort entwendete er Bargeld mit unterem fünfstelligem Wert und entfernte sich wieder. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete zwischen Freitag 12 Uhr und Samstag 01 Uhr mehrere geringwertige Gegenstände aus einem unverschlossen abgeparkten Pkw in der Ludwigstraße. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall im Kreisverkehr

Am Samstagabend gegen 18 Uhr befuhr eine 26-jährige Audi-Fahrerin die Goldbacher Straße und wollte in einen Kreisverkehr zum Pamiersring einbiegen. Hierbei übersah sie einen 18-jährigen BMW-Fahrer, welcher bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro entstand.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 07 Uhr versuchte ein Einbrecher in einen Friseursalon in der Lerchenstraße zu gelangen. Da ihm dies nicht gelang entfernte er sich wieder von der Örtlichkeit. Er verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Pkw durchwühlt und beschädigt

Ein Dieb öffnete zwischen Freitag 16:30 Uhr und Sonntag 16 Uhr einen in der Ellwanger Straße geparkten VW und durchwühlte diesen. Anschließend beschädigte er den Sitz des Fahrzeugs indem er diesen mit Feuer und einer Deo-Dose anzündete. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell