POL-WES: Vennikel - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Alpen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Handygeschäft an der Burgstraße. In der Nacht zum Montag (19.02.2024) nahmen Anwohner in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 1 Uhr verdächtige Geräusche an einem Geschäft für Mobilfunkgeräte wahr. Eine Zeugin beobachtete zwei Männer, die sich vor dem Geschäft in fremder Sprache unterhielten und dann zu Fuß Richtung Fußweg Alpsche Ley gelaufen sind. ...

