POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Gartenhütte

Mannheim (ots) - Am Sonntagmorgen, um 05:20 Uhr, fuhr ein 26-Jährige in Begleitung seines Bekannten in der Straßenbahn der Linie 4 von der Haltestelle Abendakademie in Richtung Universitätsklinikum. Kurz vor dem Halt an der Haltestelle, kam ein bislang unbekannter Tatverdächtiger von hinten an den 26-Jährigen und schlug ihm unvermittelt mit einer Glasflasche auf ...

mehr