Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Brände

Aalen (ots)

Gem. Kernen - Rommelshausen: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12:25 Uhr befuhr ein 47-Jähriger die Stettener Straße mit seinem PKW Seat und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 1857 nach links in Richtung Landesstraße 1198 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 39-Jährigen, die mit ihrem PKW Mitsubishi auf der Kreisstraße 1857 in Richtung Stetten unterwegs war. Es kam zur Kollision bei der die 39-Jährige leichte Verletzungen erlitt und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand.

Plüderhausen: Heckenbrand greift auf Garage über

Am Samstag gegen 18:05 Uhr wurde die Feuerwehr Plüderhausen zu einem Heckenbrand im Kiefernweg alarmiert. Die Thujahecke eines Wohnhauses war in Brand geraten und durch das Feuer wurde die daneben befindliche Garage in Mitleidenschaft gezogen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner bereits mit eigenen Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr Plüderhausen war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt und hatte das Feuer gegen 18:25 Uhr gelöscht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Aufgrund vorgefundener Reste von Feuerwerkskörpern besteht der Verdacht, dass deren unerlaubte Verwendung die Ursache für den Brandausbruch gewesen sein könnte. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Brand in Asylbewerberunterkunft

Am Samstag gegen 21:35 Uhr wurde in einem Zimmer der Asylbewerberunterkunft in der Straße Kuchengrund ein Brandalarm durch einen Rauchmelder ausgelöst. In dem betreffenden Zimmer, in dem sich zu dieser Zeit keine Bewohner befanden, war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in einer Steckdose, ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer konnte durch die Backnanger Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften ausgerückt war, schnell abgelöscht werden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Waiblingen: Brand auf Balkon

Am Sonntag um 00:05 Uhr wurde die Feuerwehr Waiblingen zu einem Brand, auf einem Balkon im 1. OG eines Wohnhauses, in der Heinrich-Küderli-Straße alarmiert. Auf dem Balkon waren Sitzkissen und eine Sitzbank in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner die brennenden Kissen vom Balkon werfen, so dass die Feuerwehr nur noch die Sitzbank vollständig ablöschen musste. Eine Brandausbreitung konnte durch die schnelle Reaktion der Bewohner verhindert werden. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt und die Schadenshöhe dürfte bei ca. 2.000 Euro liegen. Die Feuerwehr Waiblingen war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass das Feuer durch Feuerwerkskörper, die durch unbekannte Personen auf den Balkon geworfen wurden, ausgelöst wurde. In diesem Zusammenhang werden Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Zimmerbrand in Asylbewerberunterkunft

Am Sonntag gegen 04:45 Uhr kam es in einem Zimmer im Erdgeschoss der Asylbewerberunterkunft in der Albertviller Straße zu einem Brandausbruch. Das Feuer breitete sich zu einem Zimmerbrand aus, der durch die Feuerwehr Winnenden jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Das Feuer war gegen 05:20 Uhr gelöscht. Bewohner wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Winnenden war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Das Erdgeschoss ist durch das Feuer unbewohnbar geworden. Oberbürgermeister Holzwarth war vor Ort und leitete die Verlegung von elf Bewohnern des Erdgeschosses in andere Unterkünfte in die Wege. Die Ursache für den Zimmerbrand ist noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell