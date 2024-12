POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: B29 - Am Stauende aufgefahren Am Samstag gegen 18:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Gmünd-West und Schwäbisch Gmünd-Mitte. Auf Grund eines vorhergehenden Auffahrunfalls im Einhorntunnel, bei dem niemand verletzt worden war, war der Tunnel in Fahrtrichtung Aalen gesperrt und es bildete sich ein Stau. ...

