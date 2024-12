Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf der B29 bei Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: B29 - Am Stauende aufgefahren

Am Samstag gegen 18:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Gmünd-West und Schwäbisch Gmünd-Mitte. Auf Grund eines vorhergehenden Auffahrunfalls im Einhorntunnel, bei dem niemand verletzt worden war, war der Tunnel in Fahrtrichtung Aalen gesperrt und es bildete sich ein Stau. Dies erkannte die 40-jährige Fahrerin eines Opel Corsas zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lkw auf. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die B29 war in Fahrtrichtung Aalen ca. 30 Minuten voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Einhorntunnel war in Fahrtrichtung Aalen auf Grund des anderen Unfalls noch bis ca. 21:00 Uhr gesperrt, da vor der Freigabe des Verkehrs noch eine Ölspur beseitigt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell