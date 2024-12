Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Pkw auf der B29 mehrfach gegen die Leitplanke geprallt

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 36 -jährige Audi-Fahrerin die B29 in Schwäbisch Gmünd in Richtung Stuttgart. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mehrfach nach links und rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Stahlschutzplanke. Auf Höhe der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd-West kollidierte sie mit der linken Schutzplanke und kam schließlich zum Stillstand. Die Fahrerin war nicht bei Bewusstsein und wurde durch den Rettungsdienst schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

