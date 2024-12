Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Seat Cupra Leon, der am Donnerstag zwischen 20:15 Uhr und 21:35 Uhr in der Alte Heidenheimer Straße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem vermutlich roten PKW beschädigt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen, der einen Schaden in Höhe von mindestens 5.500 Euro hinterließ, nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Büroraum

Am Montag um 11:30 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person einen Büroraum eines Gebäudes in der Nördlinger Straße und ergriff mehrere Geldscheine. Als im selben Moment eine Mitarbeiterin den Raum betrat, erschrak der Unbekannte, ließ sämtliche Geldscheine fallen, stieß die Mitarbeiterin zur Seite und ergriff die Flucht. Der Mann rannte auf die Straße und stieg dort auf der Beifahrerseite in einen wartenden schwarzen VW Touareg mit rumänischen Kennzeichen ein. Anschließend entfernte sich der PKW in Richtung Goldshöfe. Der Unbekannte war etwa 1,70 m groß und hatte ein rundliches Gesicht. Er war dunkel gekleidet und hatte kurze, dunkle Haare. Hinweise auf das Fahrzeug oder die Personen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag um kurz vor 4.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer die Hegelstraße in Richtung Alte Heidenheimer Straße und wollte nach rechts in die Hardtstraße abbiegen. Dort kam dem Radler ein weißer, kleinerer PKW entgegen, dessen Fahrer beim Einfahren auf die Hegelstraße die Kurve schnitt, so dass der Radfahrer stark abbremsen musste, dadurch die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr ein 30-jähriger Lenker eines Audi an einer Ampel in der Nördlinger Straße auf einen davorstehenden VW Passat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat auf einen wiederum davorstehenden BMW aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Überschlagen

Am frühen Freitagmorgen um 7 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit einem leichten vierrädrigen Kraftfahrzeug der Marke Aixam die Kreisstraße 3232. Auf Höhe der Abzweigung nach Ebnat kam das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Tiguan, der am Freitag zwischen 9:10 Uhr und 9:30 Uhr in der Nikolaistraße geparkt war, wurde in dieser Zeit beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Donnerstagabend, 16:30 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, gelangten bislang unbekannte Einbrecher auf der Gebäudenordseite in der Straße Am Deutenbach zunächst auf das Außenlager einer Firma. Dort hebelten sie eine massive Tür auf und gelangten dadurch in die Firmenräumlichkeiten. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Türen aufgehebelt und letztendlich Zugang zu einem Büro im Obergeschoß erlangt. Im Büro wurden wiederum sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und ein kleiner Möbeltresor entwendet. An den Türen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell