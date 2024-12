Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Schwaikheim: Gartenhütte aufgebrochen

Aalen (ots)

Am Freitag, gegen 10:20 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter innerhalb der letzten Wochen in eine Hütte einer Gartenanlage im Gewann Hundswiesen eingebrochen sind. Nachdem die Täter auf das Gartengrundstück gelangten, brachen sie gewaltsam die Türen am Gartenhaus und an einem Verschlag auf. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Täter hinterließen mehrere Hundert Euro Sachschaden. Der Tatort liegt zwischen Schwaikheim und Weiler zum Stein an der Weilerstraße (K1850). Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 969030 um Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell