POL-PDPS: Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 27.11.24 gegen 05:30 Uhr parkte eine 51-jährige Frau aus dem Landkreis ihren grauen VW T-Cross auf einem von der Straße etwas zurückversetzen größeren Parkplatz in der Waisenhausstraße vorwärts ein. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Streifschaden an der vorderen und der hinteren Tür der Beifahrerseite fest. Der Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

