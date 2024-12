Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Plane aufgeschlitzt, Nach Auffahrunfall geflüchtet, Einbruch

Aalen (ots)

Winnenden: Anhänger beschädigt

Die Plane eines Anhängers, der in der Max-Eyth-Straße geparkt war, wurde am Donnerstag gegen 22:50 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern aufgeschlitzt. Ob etwas von dem Anhänger, der lediglich mit Metallschrott beladen war, entwendet werden sollte, ist bislang unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940.

Fellbach: Aufgefahren und geflüchtet

Am Donnerstag um 14 Uhr musste ein 60-jähriger Lenker eines VW Polo an einer Ampel an der Kreuzung Remstalstraße / Fellbacher Straße aufgrund eines Fußgängers abbremsen. Eine nachfolgende Fahrerin eines VW Golf erkannte dies zu spät und fuhr auf den Polo auf. Der Polo-Fahrer sah zunächst, wie die Golf-Fahrerin auf Höhe einer Bäckerei anhielt, dann jedoch plötzlich davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Waiblingen: Einbruch in Schnellrestaurant

Am Donnerstagmorgen, gegen 04:50 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter zunächst über den Hintereingang in ein Schnellrestaurant in der Düsseldorfer Straße einzudringen. Nachdem diese Tür standhielt, versuchten es die Täter erfolgreich an einer Seitentür. Offenbar wurden die Einbrecher bei ihrem Vorhaben gestört. Obwohl sie offensichtlich im Gebäudeinneren waren, wurde nichts durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen auch nichts gestohlen. Sie hinterließen an den Türen einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei Waiblingen führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell