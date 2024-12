Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Eine 19-jährige Lenkerin eines Audi fuhr aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden VW Polo einer 75-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Polo auf einen davor fahrenden Ford Focus eines 53-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Gegen Leitplanke gefahren

Am Donnerstag um kurz vor 18 Uhr befuhr eine 21-jährige Lenkerin eines Audi die Kreisstraße 3239 zwischen Reichenbach und Dewangen. Auf der Strecke kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer soweit auf ihrer Straßenseite entgegen, dass sie ausweichen musste und hierbei gegen die Leitplanke am rechten Straßenrand prallte. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne anzuhalten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Waldstetten: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 13:40 Uhr einen, am rechten Fahrbahnrand der Donzdorfer Straße geparkten, Ford. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

