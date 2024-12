Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht auf B29, Einbruch in Firmengebäude

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Am Donnerstag, gegen 06:30 Uhr wollte sich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B29, Fahrtrichtung Stuttgart, in den Verkehr einordnen. Dazu überholte er auf Höhe der Anschlussstelle Urbach/Schorndorf-Ost, die sich stauenden Fahrzeuge rechts über den Beschleunigungsstreifen und beachtete dabei nicht den nachfolgenden Verkehr. In der Folge musste ein 36-jähriger VW-Fahrer ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Einbruch in Firmengebäude

Am Donnerstagmorgen zwischen 01:50 Uhr und 02:30 Uhr drangen mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Boschstraße ein. Dort durchsuchten sie Büroräumlichkeiten und entwendeten Wertsachen im Wert von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell