POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Brand

Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Brand

Unfälle unter Alkohol

Spiegelberg: Ein 58-jähriger VW-Fahrer war am Mittwochabend gegen 23:10 Uhr auf der Landesstraße L1066 unterwegs. Als er in die Fichtenstraße abbog, kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Der offensichtlich betrunkene Autofahrer wollte weiterfahren, konnte jedoch durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei davon abgehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 58-Jährige mit deutlich über 2 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde vor Ort einbehalten und er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Backnang: Eine 30-jährige VW Golf-Fahrerin verursachte am Mittwoch gegen 23:55 Uhr einen Unfall mit insgesamt etwa 12.000 Euro Sachschaden. Sie war in der Straße Wanne unterwegs, kam aufgrund Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Seat zusammen. Die 30-Jährige nahm mit über 1,1 Promille am Straßenverkehr teil. Sie musste den Führerschein sofort abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Kernen-Stetten: Einbruch

Am Mittwoch zwischen 18:40 Uhr und 19:25 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Haus in der Pommerstraße ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuckgegenstände im Wert von etwa 30.000 Euro. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Leutenbach: Brand in Wohnhaus

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Brucknerstraße gerufen. Dort drang Rauch aus der Wand eines Doppelhauses. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass sich zwischen den beiden Doppelhaushälften ein Feuer in der Dehnfuge entwickelt hatte, welches mutmaßlich auf zuvor durchgeführte Schweißarbeiten zurückzuführen sein könnte. Der Brand erstreckte sich über zwei Stockwerke und hinterließ einen Sachschaden von etwa 400.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden führt die weiteren Ermittlungen.

