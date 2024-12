Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstähle aus Fahrzeugen - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Opel Astra beschädigt

Ein Opel Astra Sports Tourer, der zwischen Dienstagabend, 21:30 Uhr und Mittwochmittag, 12 Uhr, in der Mohlstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Ford Ranger beschädigt

Ein Ford Ranger, der auf einem Kundenparkplatz eines Modehauses in der Wilhelm-Merz-Straße geparkt war, wurde am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 12 Uhr am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher, der einen Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07361 5240

Unterschneidheim: Dachrinne beschädigt

Vermutlich beim Wenden beschädigte am Mittwochmorgen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Dachrinne an einem Haus in der Espangasse. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Böbingen / Heubach / Mögglingen: Diebstähle aus PKW

Seit mehreren Monaten kommt es in den drei Gemeinden Böbingen, Heubach und Mögglingen zu Diebstählen aus meist unverschlossenen Fahrzeugen. Hierbei werden kleinere Bargeldbeträge, EC-Karten, Fahrzeugpapiere sowie eventuell im Fahrzeug liegende Gegenstände wie Laptops oder auch Türöffner entwendet. Zuletzt wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Fahrzeug in der Schmiedeackerstraße durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Polizeiposten Heubach bittet Geschädigte, dass sie einen Diebstahl oder einen versuchten Diebstahl aus ihrem Fahrzeug dringend der Polizei anzeigen sollten. Zudem hofft die Polizei auf Zeugen oder eventuell vorhandene Videoaufnahmen von Überwachungskameras. Sollten entsprechende Aufnahmen vorliegen, auf welchen verdächtige Personen zu sehen sind, wird um Kontaktaufnahme mit dem Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 gebeten. Tipp der Polizei: Lassen sie keine Wertsachen im Fahrzeug! Schließen sie ihr Fahrzeug ab!

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro kam es am Mittwoch gegen 10:30 Uhr auf der L1084 von Aalen in Richtung Neresheim. An der Einmündung von L1084 auf die Zufahrt zur A7 in Fahrtrichtung Würzburg bog ein 81-jähriger Lenker eines Mercedes nach links ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Mercedes, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeug so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 58-Jährige Fahrer wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Essingen: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Mittwoch um 11:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen VW Golf die L1165 von Lauterburg in Richtung Essingen. In einer Rechtskurve kam der Fahrer des PKW soweit auf die Gegenfahrspur, dass er einen entgegenkommenden Mercedes streifte und einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursachte. Ohne anzuhalten setzte der VW-Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell