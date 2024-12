Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann in psychischem Ausnahmezustand, Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Am frühen Mittwochmorgen war ein 23-jähriger Mann im psychsichen Ausnahmezustand in der Waldenburger Straße unterwegs. Der Mann schrie lauthals herum, klopfte gegen Türen und rief, dass er schießen werde. Er hatte hierbei eine Schusswaffe in der Hand. Die Polizei fuhr mit sechs Streifen an die Örtlichkeit und konnte den Mann widerstandslos festnehmen. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Anscheinswaffe. In der Folge wurde seine Wohnung durchsucht, hier wurden weitere Schusswaffen aufgefunden. Der 23-Jährige kam aufgrund seines psychischen Zustands in eine Klinik. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Dienstagabend 21 Uhr und Mittwochmorgen 07 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Katharinenstraße. Er verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell